ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
توك شو

الخطيب: نعمل مع 27 جهة حكومية لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين

محمد البدوي

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل مع 27 جهة حكومية لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في ملف التجارة خلال العامين المقبلين.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في المنطقة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
 

وأوضح "الخطيب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من بروكسل، أن كل رحلة أو منتدى اقتصادي تشارك فيه مصر يتم التركيز فيه على إشراك القطاع الخاص.

الشركات المصرية والقطاع الخاص

وقال “في كل منتدى أعمال نُحضِر معنا الشركات المصرية والقطاع الخاص، لأن الأساس هو أن يقود القطاع الخاص التنمية الاقتصادية، بينما يقتصر دور الدولة على وضع السياسات العامة الداعمة لهذا التوجه”.
 

 السياسات النقدية

وأشار الخطيب إلى أن السياسات النقدية التي تم اعتمادها مؤخرًا وضعت على أسس صحيحة، وبدأت نتائجها تظهر في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


 

الاستثمار وزير الاستثمار حسن الخطي التجارة

