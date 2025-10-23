قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناجي الشهابي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ الريف المصري

حياة كريمة
حياة كريمة
محمد شحتة

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل تحولًا تاريخيًا في مسار التنمية داخل الريف المصري، مشيرًا إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي متكامل تشهده الدولة المصرية منذ عقود طويلة، بل ولم يشهد له العالم العربي أو الدولي مثيلًا في شموله وعمقه الإنساني والاجتماعي.

وقال الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما تحقق من خلال "حياة كريمة" هو نقلة حضارية غير مسبوقة أعادت للقرية المصرية مكانتها ودورها كمجتمع منتج نابض بالحياة، بعد سنوات طويلة من الإهمال، مضيفًا أن المبادرة لم تكتفِ بتطوير البنية التحتية والخدمات فقط، بل أعادت صياغة هوية الريف وربطته بالعالم الحديث في كل تفاصيله.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت من خلال هذه المبادرة رؤية شاملة لإعادة بناء الريف، تقوم على تمكين المواطن، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة والتنمية معًا، مؤكدًا أن المشروع لم يكن مجرد خطة خدمية، بل رؤية استراتيجية لإحياء الريف المصري وتحويله إلى بيئة جاذبة للعيش والإنتاج.

وأوضح الشهابي أن الهدف الأسمى من "حياة كريمة" هو رفع الغبن التاريخي عن الفلاح المصري، الذي تحمل أعباء التنمية لعقود طويلة دون أن ينال ما يستحقه من دعم أو رعاية، مشيرًا إلى أن الدولة اليوم تعمل بجد لاستعادة مكانة الفلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، خاصة في المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود المبذولة من الحكومة، وبخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تؤكد أن مصر تسير في طريق الاكتفاء الذاتي بثبات، موضحًا أن ما يجري اليوم في مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة والوادي الجديد يمثل ملحمة إنتاج وطنية تؤسس لمستقبل واعد للأمن الغذائي المصري.

وأكد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يعني توفير العملة الأجنبية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الدولة ودعم قدرتها على الاستقلال بقرارها الاقتصادي والسياسي، قائلًا: “نحن نعيش مرحلة مصرية خالصة من العمل الوطني الصادق... مرحلة عنوانها أن نأكل من فلاحنا ونبني بعرقنا، لنحقق لمصر أمنها واستقلالها الحقيقي.”

توفير العملة الصعبة

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق أمنها الغذائي الكامل، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد من توسع في المشروعات الزراعية العملاقة يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية.

وأوضح الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الزراعة والإنتاج الغذائي اهتمامًا غير مسبوق، من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة، واستصلاح مليونين ونصف المليون فدان، ومبادرة حياة كريمة التي أعادت الريف المصري إلى قلب عملية التنمية بعد عقود من التهميش.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لا يعني فقط ضمان الأمن الغذائي للمواطن المصري، بل يمثل أيضًا ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن كونه وسيلة فعالة لتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الشهابي أن دعم الفلاح المصري وتمكينه من مواصلة دوره في الإنتاج الزراعي هو أحد أعمدة تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الزراعة في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة وتشجيع نظم الري الحديثة لترشيد المياه وتحسين جودة المحاصيل.

واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه بالتأكيد على أن مصر تخوض معركة بناء وتنمية حقيقية تستهدف تحقيق السيادة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يعد خطوة جوهرية نحو استقلال القرار الوطني وتعزيز مكانة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا، قائلًا: "حين نزرع ما نأكل وننتج ما نستهلك، نصبح أمة تمتلك قرارها وتكتب مستقبلها بيدها."

ناجي الشهابي حزب الجيل حياة كريمة مبادرة الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

ترشيحاتنا

حفل ختام منصة سيني جونة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مريم الخشت

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد