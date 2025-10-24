محمد بدران: تشكيل المجلس الصحي بالاسكندرية يهدف لتقديم خدمة متكاملة

شهد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي العاشر لقسم الباثولوجيا الكيميائية بمعهد البحوث الطبية – جامعة الإسكندرية، والذي يُعقد تحت عنوان “الباثولوجيا الكيميائية في الصحة العالمية: التحديات والابتكارات”، وتحت رعاية الدكتور خالد مطراوي، عميد المعهد.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الباثولوجيا الكيميائية من الجامعات والمستشفيات المصرية، وعدد من الضيوف الدوليين،

كما حضر الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالجامعة ومديرية الشؤون الصحية.

وألقى الدكتور بدران كلمة رحّب فيها بالحاضرين، موجّهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر لما يقدمه من قيمة علمية تسهم في تطوير الأداء المهني ودعم التعليم الطبي المستمر.

كما أعلن بدران عن تصديق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية على تشكيل المجلس الصحي للمحافظة، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين جميع الجهات الصحية بالمحافظة لتقديم خدمة طبية متكاملة تحقق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، والذي سيكون له عظيم الأثر في توفير خدمة متكاملة للمريض السكندري.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على دعم الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر.



