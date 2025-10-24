تنسيق حكومي واستعدادات شاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت الكاتبة الصحفية رضوى هاشم عن تنسيق موسع بين مؤسسات الدولة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن الحدث سيشهد حضورا دوليا واسعا من رؤساء ووفود وشخصيات عالمية بارزة.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هناك تعاونًا متكاملاً بين وزارات الثقافة والسياحة والتنمية المحلية والنقل لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف، إلى جانب استعداد المطارات المصرية لاستقبال الوفود القادمة من مختلف دول العالم، بما يعكس صورة حضارية تليق بمصر الجديدة.

وأضافت أن المتحف سيتيح للزوار مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني داخل ساحة العرض الكبرى مرتين سنويًا، في مشهد يحاكي ما يحدث في معبد أبو سمبل، ليصبح أحد أبرز عناصر الجذب السياحي والثقافي

وأكدت على أن وزارة السياحة والآثار تستهدف من خلال هذا الافتتاح تعزيز السياحة الثقافية وجذب ما يزيد على 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، مشددة على أن الاهتمام المتنامي بملف الآثار يعكس رؤية الدولة في تقديم مصر كوجهة حضارية عالمية تجمع بين عبق الماضي وآفاق المستقبل.