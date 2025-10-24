خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

قال أحمد عامر، الخبير الآثري، إن مصر نجحت في الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينتظر العالم أجمع افتتاح المتحف، متابعا: المتحف صديق للبيئة وحاصل على العديد من الشهادات العالمية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يضم قطع أثرية نادرة تصل عمرها إلى 700 ألف عام، ويضم آثار من مختلف العصور القديمة، مشددا على أن مصر سابقة العالم في تاريخها وحاضرتها.

واسترسل: سيتم عرض ما يقارب من 100 ألف قطعة أثرية، والمتحف يضم 3 قاعات رئيسية وكل قاعة مقسمة من الداخل، المتحف المصري الكبير، متكامل ويتميز أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع اقتراب موعد افتتاحه المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، ينتظر عشاق التاريخ والآثار حول العالم انطلاق المتحف المصري الكبير كـ منصة ثقافية رقمية متكاملة، تمزج بين التكنولوجيا والتعليم والتفاعل الإنساني.

ولا يُعد المتحف مجرد وجهة سياحية جديدة، بل رمزًا للتحول الثقافي في مصر ورسالة بأن الحضارة الفرعونية لا تزال قادرة على الإلهام في عصر الذكاء الاصطناعي.