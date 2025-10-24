قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
توك شو

خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

قال أحمد عامر، الخبير الآثري، إن مصر نجحت في الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينتظر العالم أجمع افتتاح المتحف، متابعا: المتحف صديق للبيئة وحاصل على العديد من الشهادات العالمية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يضم قطع أثرية نادرة تصل عمرها إلى 700 ألف عام، ويضم آثار من مختلف العصور القديمة، مشددا على أن مصر سابقة العالم في تاريخها وحاضرتها.

واسترسل: سيتم عرض ما يقارب من 100 ألف قطعة أثرية، والمتحف يضم 3 قاعات رئيسية وكل قاعة مقسمة من الداخل، المتحف المصري الكبير، متكامل ويتميز أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع اقتراب موعد افتتاحه المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، ينتظر عشاق التاريخ والآثار حول العالم انطلاق المتحف المصري الكبير كـ منصة ثقافية رقمية متكاملة، تمزج بين التكنولوجيا والتعليم والتفاعل الإنساني.

ولا يُعد المتحف مجرد وجهة سياحية جديدة، بل رمزًا للتحول الثقافي في مصر ورسالة بأن الحضارة الفرعونية لا تزال قادرة على الإلهام في عصر الذكاء الاصطناعي. 

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير العصور القديمة الذكاء الاصطناعي

