قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحف المصري الكبير.. عبق الحضارة يلتقي بالذكاء الاصطناعي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، تستعد مصر لحدث استثنائي يجمع بين عراقة الماضي وثورة التكنولوجيا الحديثة. 

المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، لا يكتفي بعرض كنوز الفراعنة، بل يفتح الباب أمام عصر جديد من المتاحف الذكية التي توظف الذكاء الاصطناعي لتجعل من الزيارة تجربة تفاعلية نابضة بالحياة.

متحف ذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

افتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار رؤيته للتحول إلى متحف ذكي عالمي، يعتمد المتحف المصري الكبير على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة تجربة الزائرين.

فمنذ لحظة دخول المتحف، يستقبل الزوار تطبيق ذكي يرشدهم إلى المسار الأنسب بحسب اهتماماتهم، سواء كانت في عالم الفراعنة أو الفنون المصرية القديمة أو المومياوات الملكية.

ويتيح التطبيق التفاعل مع مساعد افتراضي ناطق يجيب بشكل فوري على الأسئلة التاريخية والثقافية، ما يجعل الرحلة داخل المتحف تجربة شخصية فريدة تتكيف مع كل زائر على حدة.

تجربة تعليمية تفاعلية للجيل الجديد

المتحف المصري الكبير

ولجذب الأجيال الصغيرة إلى عالم التاريخ بطريقة حديثة، صمم المتحف برامج ترفيهية تعليمية تعتمد على الألعاب الذكية والاختبارات التفاعلية، لتتحول المعرفة إلى مغامرة رقمية ممتعة داخل قاعات الحضارة المصرية القديمة.

منصة ثقافية رقمية عالمية

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة الفرعونية إلى العصر الرقمي

ومع اقتراب موعد افتتاحه المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، ينتظر عشاق التاريخ والآثار حول العالم انطلاق المتحف المصري الكبير كـ منصة ثقافية رقمية متكاملة، تمزج بين التكنولوجيا والتعليم والتفاعل الإنساني.

ولا يُعد المتحف مجرد وجهة سياحية جديدة، بل رمزًا للتحول الثقافي في مصر ورسالة بأن الحضارة الفرعونية لا تزال قادرة على الإلهام في عصر الذكاء الاصطناعي.

أهرامات الجيزة المتحف المصري الكبير الفراعنة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير امتحانات.. غدًا

حادث اشتعال سيارة بطريق مصر السويس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اشتعال سيارة بطريق السويس

جثة

مقـ.تل صاحب مغسلة بطلق ناري في 6 أكتوبر.. جهود أمنية لضبط الجاني

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد