المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم “مصطفى. م”، 29 عاما، عامل، مقيم بشارع مسجد السلام بقليوب البلد، في القضية رقم 2279 لسنة 2025 قسم قليوب والمقيدة برقم 843 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في 11 مارس 2025، بدائرة قسم قليوب، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء الحكم بعد ثبوت التهمة على المتهم من خلال تحريات المباحث وتقارير المعمل الكيماوي، التي أكدت حيازته للمخدر بقصد الاتجار، لتقضي المحكمة بحبسه مؤبدًا مع تغريمه 100 ألف جنيه.