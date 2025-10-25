قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيناء أرض الصمود.. جامعة قناة السويس تعزز وعي طلاب المدارس بتحديات الأمن القومي المصري

الندوة
الندوة
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس  برنامجًا تدريبيًا بعنوان "سيناء أرض الصمود" بمدرسة 24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وإشراف تنفيذي من الدكتور جمال الوكيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات.

قدّم المحاضرة الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بجامعة قناة السويس، الذي تناول في حديثه مفهوم الأمن القومي وتحدياته المتعددة، وأنواعه المختلفة من عسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية وسيبرانية، مؤكدًا أن الأمن القومي يشمل كل ما يضمن سلامة الدولة واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها وهويتها.

وأوضح أن مواجهة التحديات تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز التحالفات الدبلوماسية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة في هذا الشأن.

وتناول المحاضر المحاور الاستراتيجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية، موضحًا أهمية المحاور الأربعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن كل محور يمثل جبهة حيوية تتطلب وعيًا واحترافية في التعامل مع المتغيرات الأمنية والسياسية.

وتطرق الحديث إلى مفهوم "ثالوث الشر" الذي يشمل التهديدات القادمة من إسرائيل وتركيا وإيران، موضحًا كيف شكّل هذا الثالوث عبر التاريخ محاولات متكررة لإضعاف الدولة المصرية وإرباك محيطها الإقليمي، مستعرضًا في الوقت نفسه المقارنة بين القدرات العسكرية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية التي تعكس تفوق القوات المسلحة المصرية وقوتها الرادعة إقليميًا.

وتناول البرنامج "الربيع العربي ومخطط إسقاط الدولة"، موضحًا أن ما حدث عام 2011 لم يكن مجرد ثورة بل كان محاولة منظمة لإعادة تشكيل خريطة المنطقة، وأن مصر نجحت بفضل وعي شعبها وقوة مؤسساتها في إفشال هذا المخطط والحفاظ على كيان الدولة.

واختتم الدكتور سامح عباس حديثه بالحديث عن “المحور الإبراهيمي” باعتباره تحديًا جديدًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة محاولات إعادة تشكيلها بما يخدم مصالح قوى خارجية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" والطرق والمحاور بالعبور الجديدة

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد