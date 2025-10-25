سيناء أرض الصمود.. جامعة قناة السويس تعزز وعي طلاب المدارس بتحديات الأمن القومي المصري

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "سيناء أرض الصمود" بمدرسة 24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وإشراف تنفيذي من الدكتور جمال الوكيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات.

قدّم المحاضرة الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بجامعة قناة السويس، الذي تناول في حديثه مفهوم الأمن القومي وتحدياته المتعددة، وأنواعه المختلفة من عسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية وسيبرانية، مؤكدًا أن الأمن القومي يشمل كل ما يضمن سلامة الدولة واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها وهويتها.

وأوضح أن مواجهة التحديات تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز التحالفات الدبلوماسية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة في هذا الشأن.

وتناول المحاضر المحاور الاستراتيجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية، موضحًا أهمية المحاور الأربعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن كل محور يمثل جبهة حيوية تتطلب وعيًا واحترافية في التعامل مع المتغيرات الأمنية والسياسية.

وتطرق الحديث إلى مفهوم "ثالوث الشر" الذي يشمل التهديدات القادمة من إسرائيل وتركيا وإيران، موضحًا كيف شكّل هذا الثالوث عبر التاريخ محاولات متكررة لإضعاف الدولة المصرية وإرباك محيطها الإقليمي، مستعرضًا في الوقت نفسه المقارنة بين القدرات العسكرية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية التي تعكس تفوق القوات المسلحة المصرية وقوتها الرادعة إقليميًا.

وتناول البرنامج "الربيع العربي ومخطط إسقاط الدولة"، موضحًا أن ما حدث عام 2011 لم يكن مجرد ثورة بل كان محاولة منظمة لإعادة تشكيل خريطة المنطقة، وأن مصر نجحت بفضل وعي شعبها وقوة مؤسساتها في إفشال هذا المخطط والحفاظ على كيان الدولة.

واختتم الدكتور سامح عباس حديثه بالحديث عن “المحور الإبراهيمي” باعتباره تحديًا جديدًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة محاولات إعادة تشكيلها بما يخدم مصالح قوى خارجية.