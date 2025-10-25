سفارة مصر بكانبرا تنظم فعالية بعنوان "المرأة في مصر القديمة"

استضافت السفارة المصرية فى كانبرا أعضاء رابطة زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية بمقر السفارة للمشاركة فى فعالية ثقافية بعنوان "المرأة في مصر القديمة".

ورحب السفير هانئ ناجي سفير مصر لدى أستراليا بأعضاء الرابطة، داعياً الحضور إلى زيارة مصر والتعرف عن قرب على معالمها الحضارية والثقافية الفريدة.

كما أشار السفير إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ووجه الدعوة للمشاركين لحضور حفل الاستقبال الذي ستقيمه السفارة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقدمت السيدة أمنية شكري حرم السفير هانئ ناجي، عرضا تقديمي تناولت خلاله لمحات من العصور المصرية القديمة وتطور الحضارة عبر مختلف المراحل التاريخية، مستعرضةً ما تزخر به مصر من مواقع أثرية وثقافية فريدة تمتد من الآثار الفرعونية إلى المعالم الثقافية والدينية التي تجسد عمق الهوية المصرية وثراء تراثها الحضاري الفريد، بالإضافة إلى عرض أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير والمقاصد السياحية في مختلف أنحاء البلاد، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الحضور.

كما تضمنت الفعالية محاضرة للدكتورة ملينى بتكنز أستاذ علم المصريات بجامعة سيدنى بولاية نيو ساوث ويلز، والتي حضرت خصيصا لهذا الغرض، حيث تناولت خلال المحاضرة المكانة الرفيعة التي حظيت بها المرأة المصرية منذ فجر التاريخ ودورها البارز في المجتمع الفرعوني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مع تسليط الضوء على عدد من الملكات المصريات اللاتي تركن بصمة بارزة في التاريخ الإنساني.

وفي إطار إبراز المواهب التي تتميز بها الجالية المصرية في كانبرا، قدم الدكتور أنتونى الطبيب المصري الأسترالي معزوفات على آلة العود تضمنت ملامح الفن المصري عبر العصور، بما في ذلك مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراثين القبطي والمصري القديم، مما أضفى على الفعالية أجواءً فنية راقية عكست تنوع الثقافة المصرية وعمقها.