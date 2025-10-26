قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ختام حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية بإجمالي 7 ملايين و180 ألف خدمة

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية انتهاء فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية بإجمالي 7 ملايين و180 ألف خدمة للمواطن السكندري.

وأكد محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أهمية استمرار المبادرات الصحية القومية التي تسهم في تحسين المؤشرات الصحية ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية المشاركة في تنفيذ الحملة، وبالتنسيق المثمر بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن انتهاء فعاليات النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، لتنتهي بإجمالي خدمات خلال فترة الحملة بلغ 7,180,745 خدمة صحية متنوعة، شملت 1,986,365 خدمة علاجية، و4,613,003 خدمة وقائية، بالإضافة إلى 581,377 خدمة في مجال الثقافة الصحية والتوعية المجتمعية.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن الحملة حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق بفضل الدعم الكامل من المحافظة ومتابعة القيادات التنفيذية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن دعم المبادرات الصحية القومية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبتكليفات من أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة وضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع الفئات في مختلف أحياء المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

