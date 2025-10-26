ختام حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية بإجمالي 7 ملايين و180 ألف خدمة

أعلنت محافظة الإسكندرية انتهاء فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية بإجمالي 7 ملايين و180 ألف خدمة للمواطن السكندري.

وأكد محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أهمية استمرار المبادرات الصحية القومية التي تسهم في تحسين المؤشرات الصحية ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية المشاركة في تنفيذ الحملة، وبالتنسيق المثمر بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن انتهاء فعاليات النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، لتنتهي بإجمالي خدمات خلال فترة الحملة بلغ 7,180,745 خدمة صحية متنوعة، شملت 1,986,365 خدمة علاجية، و4,613,003 خدمة وقائية، بالإضافة إلى 581,377 خدمة في مجال الثقافة الصحية والتوعية المجتمعية.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن الحملة حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق بفضل الدعم الكامل من المحافظة ومتابعة القيادات التنفيذية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن دعم المبادرات الصحية القومية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبتكليفات من أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة وضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع الفئات في مختلف أحياء المحافظة.