برلمان

توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا لإجراء انتخابات اللجان النوعية

توافد أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء انتخابات اللجان النوعية
توافد أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء انتخابات اللجان النوعية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد مقر مجلس الشيوخ صباح اليوم، توافد أعضاء المجلس استعدادًا لانطلاق انتخابات اللجان النوعية للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقامت الأمانة العامة للمجلس بتعليق كشوف أسماء الأعضاء في كل لجنة نوعية، وذلك بناءً على رغباتهم التي سبق تسجيلها، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الداخلية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة بعد قليل لإعلان تشكيل اللجان، وإجراء الانتخابات على مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر داخل كل لجنة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، ثلاث جلسات متتالية لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة، في إطار استكمال التشكيلات التنظيمية للمجلس، تمهيدًا لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.

وتبدأ أولى الجلسات في الحادية عشرة صباحًا، حيث يتم خلالها إعلان قوائم اللجان النوعية وفتح الباب أمام تقديم المقترحات والاعتراضات.

وفي الجلسة الثانية، يُعلن المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة المقترحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، يعقبها دعوة رئيس المجلس المستشار عصام فريد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، مع توضيح القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

أما الجلسة الثالثة، فتُعقد في وقت لاحق من اليوم ذاته، حيث يقوم رئيس المجلس بإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

مجلس الشيوخ انتخابات اللجان النوعية الفصل التشريعي الثاني الجلسة العامة الأمانة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

