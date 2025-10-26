توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا لإجراء انتخابات اللجان النوعية

شهد مقر مجلس الشيوخ صباح اليوم، توافد أعضاء المجلس استعدادًا لانطلاق انتخابات اللجان النوعية للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقامت الأمانة العامة للمجلس بتعليق كشوف أسماء الأعضاء في كل لجنة نوعية، وذلك بناءً على رغباتهم التي سبق تسجيلها، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الداخلية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة بعد قليل لإعلان تشكيل اللجان، وإجراء الانتخابات على مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر داخل كل لجنة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، ثلاث جلسات متتالية لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة، في إطار استكمال التشكيلات التنظيمية للمجلس، تمهيدًا لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.

وتبدأ أولى الجلسات في الحادية عشرة صباحًا، حيث يتم خلالها إعلان قوائم اللجان النوعية وفتح الباب أمام تقديم المقترحات والاعتراضات.

وفي الجلسة الثانية، يُعلن المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة المقترحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، يعقبها دعوة رئيس المجلس المستشار عصام فريد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، مع توضيح القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

أما الجلسة الثالثة، فتُعقد في وقت لاحق من اليوم ذاته، حيث يقوم رئيس المجلس بإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.