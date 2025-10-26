بعد تشكيلها.. ننشر اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد،خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، عن قوائم تشكيل اللجان النوعية والانتهاء من انتخابها في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

و أسفرت انتخابات هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز المستشار محمد عمران ( حزب الجبهة) رئيساً، وكل من النائبين ياسر جلال، أيمن محمد حامد ( حزب مستقبل وطن)، بمنصبي وكالة اللجنة، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أميناً للسر.

اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وطبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الشيوخ، تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بعدد من الاختصاصات، في مقدمتها:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب، السياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية .

- إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح و عدم التمييز، الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.