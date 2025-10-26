الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في الزيتون والشجاعية بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ بوقوع أربعة انفجارات في مدينة غزة، ناجمة عن عمليات نسف لمبانٍ سكنية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان وانتشار رائحة البارود في أرجاء المدينة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجوائها.



وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، أعلنت مساء أمس السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 68,519 شهيداً و170,382 مصاباً، منذ السابع منأكتوبر 2023.



وأشارت إلى أنه تمت إضافة 220 شهيداً إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن استُكملت بياناتهم وتم اعتمادها من اللجنة القضائية المكلّفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين، وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى أمس الأول الجمعة.



وأوضحت أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثماناً من أصل 195 جثماناً من الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال وتم استلامها.

