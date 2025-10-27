قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،قرارا رسميا بشأن تحديد رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني المفصولين بالمدارس الرسمية و الخاصة بسبب الغياب

May be an image of map and text

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :

  •  تحديد رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه و انظمته المفصولين بسبب الغياب بمبلغ 25 جنيها
  • فرض رسم 35 جنيه لإعادة قيد طلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه وانظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب
  •  فرض غرامة انذار للانقطاع قيمتها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأموال تذهب لصالح صندوق عدم وتمويل و إدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أوكود الطالب للطلاب غير المصريين

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية و التعليم ، تشدد على تصحيح كتب التقييمات الخاصة بالطلاب بصفة دورية ، و الدقة والشفافية في رصد النتائج، بما يعكس المستوى الحقيقي لأداء الطلاب ويساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وشددت التعليمات الصادرة للمدارس أيضا على انتظام حضور الطلاب، وضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدين أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

كما تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوي

