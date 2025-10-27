قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
جامعة القاهرة تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدمج وتمكين ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع، تواصل جامعة القاهرة فعاليات خطتها التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر على مدار أسبوع كامل داخل كليات الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة بدأت تنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة التي تجمع بين التوعية والمشاركة والتعبير الإبداعي لطلاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن دمج وتمكين ذوي الهمم ليس مسئولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار وطني في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

وشهد اليوم الأول والثاني من الخطة التنفيذية للمبادرة تفاعلًا مميزًا من طلاب الجامعة، حيث نظمت كلية طب الأسنان ندوة توعوية بعنوان "التمكين عبر الإشارة: من التواصل إلى المشاركة المجتمعية"، تناولت أهمية لغة الإشارة كأداة للتفاعل والدمج، بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وطلاب ذوي الهمم. كما أُقيمت في اليوم ذاته مسابقة تثقيفية بعنوان "اعرف حقوقك" لتوعية الطلاب بحقوق ذوي الإعاقة وسبل دعمهم داخل الحرم الجامعي.

وفي كلية الحقوق، شهدت قاعة المؤتمرات ندوة تفاعلية موسعة بعنوان "الحقوق القانونية للطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تناولت التشريعات الوطنية والدولية التي تكفل حقوق ذوي الهمم في التعليم والعمل والمشاركة العامة، وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين الطلاب والمحاضرين حول آليات تفعيل تلك الحقوق داخل الجامعة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة جيهان المنياوي، مسئول ملف الإعاقة بجامعة القاهرة، أن فعاليات المبادرة ستتواصل على مدار الأسبوع داخل مختلف الكليات، من خلال مسابقات رياضية وفنية وثقافية، وجلسات تفاعلية، وعروض مسرحية وغنائية بمشاركة طلاب ذوي الهمم، مشيرة إلى أن الهدف هو إرساء ثقافة الدمج الشامل داخل الحرم الجامعي، وتعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت الدكتورة نانيس عصام، مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، أن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم مسابقات رياضية في ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة، ومعارض فنية لأعمال طلاب ذوي الهمم، إلى جانب جلسات توعوية حول التنوع في الإعاقات ودوره في إثراء المجتمع الجامعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي ذوي الهمم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

