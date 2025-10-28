تفاصيل توقيع مصر على اتفاقية لضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية خارج البلاد

كشف الدكتور عصام الحموري، الخبير في مكافحة الجرائم، تفاصيل اتفاقية وقعها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية المواطنين من أخطار الجرائم السيبرانية، مؤكدا أن تتعلق بالجرائم الإلكترونية، موضحا أن هناك قوانين تنظم هذا النوع من الجرائم

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المصري كان سباقا في مكافحة الجرائم الإلكترونية في 2003 و2018 و2020 بتحديثات مختلفة تحدد مفاهيم الجرائم الإلكترونية.

وأكد أن هذه القوانين تنظم الجرائم الإلكترونية وتحمي المستخدمين وتحدد الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية وعقوبات مشددة، موضحًا أن كان هناك صعوبة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم خارج القطر المصري ولكن الاتفاقية تعالج هذه الجزئية من خلال إتاحة تعاون قضائي بين الدول الموقعة على الاتفاقية.

