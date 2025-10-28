وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التعليم والصحة ضمن الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك المجالات تمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري.

وأضاف كوجك خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة تعمل على تخصيص الموارد المالية الكافية لدعم مبادرات مثل "حياة كريمة" وبرامج دعم الأسر محدودة الدخل، لضمان توزيع عادل لثمار التنمية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن نحو 50% من الموازنة العامة يوجه إلى الإنفاق الاجتماعي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير مظلة حماية اقتصادية للمواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.