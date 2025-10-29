قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

عزة عاطف

أكد “مارك فيلدز” الرئيس التنفيذي السابق لشركة فورد، أن سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سيواصل نموه حتى بعد إلغاء الحوافز الفيدرالية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد تعافيًا تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح فيلدز أن إلغاء الدعم الحكومي لن يوقف التحول نحو السيارات الكهربائية، لكنه سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة التبني مؤقتًا حتى تتأقلم الشركات والمستهلكون مع الأسعار الجديدة وتكاليف الإنتاج.

إعادة هيكلة في فورد وجنرال موتورز

تأتي تصريحات فيلدز في وقت تعيد فيه شركات كبرى مثل فورد وجنرال موتورز النظر في استراتيجياتها، بعد أن تكبدت خسائر بمليارات الدولارات نتيجة انخفاض المبيعات وتراجع الدعم الحكومي لقطاع السيارات الكهربائية.

وتعمل الشركتان حاليًا على إعادة توجيه الاستثمارات نحو الطرازات الأكثر ربحية وتحسين كفاءة الإنتاج لتقليل التكاليف ومواكبة التحولات في السوق.

ويرى عدد من الخبراء أن سوق السيارات الكهربائية الأمريكية سيتعافى تدريجيًا مع الوقت، خصوصًا بعد استقرار الأسعار وتحسن البنية التحتية لمحطات الشحن.

وأشاروا إلى أن تقبل المستهلكين لأسعار السيارات الكهربائية الجديدة سيكون العامل الحاسم في استعادة الزخم الذي حققته الصناعة خلال السنوات الماضية.

التحول إلى السيارات الكهربائية مستمر

وعلى الرغم من التحديات، يؤكد فيلدز أن التحول نحو السيارات الكهربائية أصبح واقعًا لا رجعة فيه، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والضغوط البيئية العالمية نحو خفض الانبعاثات.

وأضاف: "السوق لن يتراجع، لكنه سيجد توازنًا جديدًا أكثر واقعية بين الأسعار والطلب".

السيارات الكهربائية جنرال موتورز مارك فيلد التحول الكهربائي سوق السيارات

