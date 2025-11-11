قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المعلمة كانت سايقة سكرانة.. شقيقة الضحية: 2 وفيات و 9 مصابين

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة معلمة مدرسة المعادي الشهيرة المتهمة بقتل 2 من المواطنين وإصابة 9 آخرين وهي في حالة سكر وتعاطي لمخدر الحشيش إلي محكمة الجنايات.

شهادة شقيقة ضحية المعلمة السكرانة 
شهدت شقيقة إحدي المجني عليها أن شقيقتها المتوفاة كانت قد خرجت من المنزل لشراء مجموعة من الأطعمة من عدد من المحلات التجارية القريبة في المنطقة وأنها كنت تقف في إحدي الصفوف أمام احداهم إلا انها قد فارقت الحياة حينما صدمتها السيدة صاحبة السيارة دون أن تتوقف بعدها وتركتها تسيل منها الدماء حتي الموت وفرت هاربة وقتلت أخري وأصابت 9 آخرين. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة أحرزت بقصد التعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

كما أن المتهمة تسببت خطأ في قتل كل من ن.س و س .م وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاة القوانين واللوائح بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.

كما أن المتهمة تسببت خطأ في حدوث إصابات خطيرة لـ 9 من المواطنين بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي 

عقوبات قانون المرور

المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

سحب الرخصة عند الضبط

كما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.

مدرسة مدرس إحالة النائب العام النيابة العامة حشيش الضحية العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

رصف طرق

الدقهلية.. بدء أعمال صيانة طبقات الرصف والفواصل في عبد السلام عارف والمرور

محافظ الشرقية

مديرية العمل بالشرقية توفر 2000 فرصة عمل بـ 19 مصنعًا وشركة

جانب من الزيارة

متحف أعلام الدقهلية يستقبل طلاب "المنصورة كوليدج" في زيارة للتعريف بتاريخ المحافظة |صور

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد