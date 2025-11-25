محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، أعمال توسعات العيادة النموذجية للتأمين الصحي بإدارة جامعة المنوفية، وذلك في إطار دعم المنظومة العلاجية داخل الجامعة وتوفير خدمات صحية متكاملة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس وفق أعلى معايير الجودة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمواكبة التطور في أداء الخدمة.

وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد زكي بدر عضو مجلس الجامعة من الخارج، الدكتور محمد فؤاد مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع المنوفية.

حيث أزاح محافظ المنوفية ورئيس الجامعة ، الستار عن تجهيزات عيادة التأمين النموذجية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن تحقيق سرعة في تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار داخل المنشآت الطبية الجامعية والتي شملت زيادة عدد العيادات والتخصصات لتشمل عيادات باطنة واسنان ورمد ومخ وأعصاب وجراحة وجلدية وعظام وصدر وصيدلية وغرفة استراحة مع تواجد بمختلف التخصصات طوال الاسبوع تسهيلًا على المترددين من منتفعي التأمين من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وضمانًا لتوفير الخدمات الدوائية في أسرع وقت وبأعلى كفاءة .

وأشاد محافظ المنوفية، بمستوى حجم التوسعات والتي من شأنها تخفيف التكدس والزحام على عيادات التأمين ومنافذ صرف الأدوية وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، مؤكداً حرصه الدائم على اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الجادة التي تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي وتسهيل إجراءات صرف العلاج لكبار السن تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفض بما يعكس ضرورة الالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتعظيم مكونات البنية التحتية بها لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة المنوفية، أن أعمال التوسعات بالعيادة النموذجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية داخل الحرم الجامعي، ورفع كفاءة منظومة الرعاية المقدمة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المنشآت يدعم رؤية الجامعة في توفير بيئة صحية متكاملة تواكب التطور المستمر في جودة الخدمة وتلبية احتياجات المجتمع الجامعي بصورة أفضل.

وأكد محافظ المنوفية ، على دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم الدعم اللوجستى اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الطبية والجامعية والتى تدعم خطة المحافظة على كافة الأصعدة ، مشيرا إلى أننا مستمرون وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات فى تقديم كافة أوجه الدعم والإرتقاء بالقطاع الطبى وتوفير كافة الامكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة من خلال إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة بالاضافة إلى التوسع في توفير العديد من المقرات الجديدة وتخصيصها للتأمين الصحي للارتقاء بمستوى خدمات منتفعي التأمين.