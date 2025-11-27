منظمات حقوقية: على المجتمع الدولي منع تصعيد الهجمات ضد المدنيين بالضفة

أكدت منظمات حقوقية دولية، أنه على المجتمع الدولي منع تصعيد الهجمات على المدنيين في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات فورا لإنهاء الاحتلال، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت منظمات حقوقية دولية، إن العمليات العسكرية المكثفة جزء من نظام فصل عنصري إسرائيلي قاس ضد فلسطيني الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو شن سلسلة غارات استهدفت 7 مواقع في شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".