ختام أول بطولة للبلياردو الصيني هيبول في مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات ختام أول بطولة من نوعها للبلياردو الصيني هيبول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي نظمتها مؤسسة «أخبار اليوم» بمدينة شرم الشيخ، في حدث رياضي دولي لاقى إشادة واسعة من الاتحادات الدولية والأفريقية والصينية للعبة.

وأقيم حفل الختام بالصالة المخصصة للمنافسات بفندق «كونكورد السلام»، حيث شهدت المباريات النهائية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين، بحضور الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورؤساء الاتحادين الصيني و الأفريقي، و مطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق كونكورد السلام، وأحمد سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ممثلًا عن رئيسه عمرو الخرادلي.

وخلال الحفل، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، بمشاركة قيادات الاتحادات الدولية والمصرية والأفريقية، بتسليم للمراكز الأولى وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمستوى التنظيم الذي قدمته مؤسسة «أخبار اليوم»، مؤكدين أن البطولة عكست قدرة مصر على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بمعايير احترافية.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي تُقام منفصلة عن بطولات كأس العالم للبلياردو الفرنسي التي تستضيفها شرم الشيخ سنويًا تحت رعاية «أخبار اليوم» منذ عام 2004، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي. ومن المقرر أن ينطلق «مونديال البلياردو الفرنسي» من الفندق نفسه يوم الأحد المقبل، ليواصل تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الدولية.

وحققت البطولة أهدافها في دعم وتنشيط السياحة الرياضية بمدينة شرم الشيخ، حيث شارك فيها 136 لاعبًا ولاعبة بصحبة أسرهم، ما أدى إلى اكتمال نسب الإشغال بفندق «كونكورد السلام» طوال أيام المنافسات. كما أشاد مسؤولو الاتحادات الدولية بالتنظيم المصري، مؤكدين أن اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى كان خطوة ناجحة تسهم في نشر اللعبة بالقارة الأفريقية.

يُذكر أن فعاليات البطولة بُثّت عبر شركة «Five-Six» الكورية إلى 64 دولة حول العالم، ما منح الحدث انتشارًا عالميًا واسعًا وعزز مكانة مصر على خريطة الرياضات الحديثة.