قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود
محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
خطر على النظام الاجتماعي.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية
المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي
الشتا يدق البيبان| الأرصاد الجوية: أمطار على كفر الشيخ والسواحل الشمالية خلال ساعات
جدول ترددات القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 على نايل وعرب سات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. ناقش مستقبلك مع شريكك

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

كن منصفًا في علاقتك العاطفية، وابحث عن فرصٍ للاحتفال بها. ستمنحك المسؤوليات الجديدة قوةً في العمل. تعامل مع ثروتك بذكاء. قد تُسبب لك المشاكل الصحية البسيطة مشاكل.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

يجب أن تكون مستعدًا لابتكار أفكار مبتكرة في جلسات العمل الجماعية قد يتطلب من يديرون المشاريع التقنية بذل جهد إضافي، على المتخصصين في المصارف والمحاسبة توخي الحذر بشأن الأرقام. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 استشر طبيبًا للتأكد من سلامة كل شيء. قد تشعر أيضًا بآلام في المفاصل، مما قد يؤثر سلبًا على نمط حياتك اليوم. تجنب القيادة بسرعة عالية، وخاصةً ليلًا، فقد تتعرض لحوادث أيضًا، اليوم مهم لمن لديهم تاريخ من أمراض القلب. 

برج العقرب عاطفيا 

يمكنك التفكير في قضاء إجازة حيث ستكون هناك فرص لتنشيط العلاقة، ستواجه صعوبة في السيطرة على غرورك، مما قد يُثير مشاكل جديدة ستكون بعض النساء سعيدات بمناقشة المستقبل مع شريكهن. قد يكون والديك داعمين لك اليوم. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيجد متخصصو الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الفنادق، والرسوم المتحركة فرصًا في الخارج. من لديهم مقابلات عمل مُجدولة سيجتازونها بسهولة. يمكن لرواد الأعمال أن يكونوا جادين في توسيع شراكاتهم. سيجني رجال الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات، والتصميم الداخلي، وإكسسوارات الأزياء، والبناء، والنقل عائدات جيدة اليوم. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد