ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
أبل تفاجئ المستخدمين بتفعيل ميزات صحية متقدمة في عدة دول

توسع تنبيهات ارتفاع ضغط الدم على ساغة آبل واتش
توسع تنبيهات ارتفاع ضغط الدم على ساغة آبل واتش
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة آبل Apple، في توسيع نطاق ميزات الصحة المتقدمة في سماعات AirPods وساعة Apple Watch ليشمل مجموعة جديدة من الدول حول العالم، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز منظومتها الصحية الرقمية وتوفير أدوات أكثر تطورا للمستخدمين. 

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تأتي هذه التوسعات ضمن استراتيجية آبل المستمرة لتحويل أجهزتها القابلة للارتداء إلى منصات مراقبة صحية شاملة، تدعم الاكتشاف المبكر للمشكلات الطبية وتحسين جودة الحياة اليومية للمستخدمين.

توسع تنبيهات ارتفاع ضغط الدم

أعلنت آبل أن ميزة تنبيهات ارتفاع ضغط الدم أصبحت متاحة الآن في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفيتنام،

تعتمد الميزة التي قدمت لأول مرة مع watchOS 26 على بيانات القلب التي تجمعها الساعة لتحذير المستخدمين عند رصد علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن. 

وتحتاج الميزة إلى 30 يوما من بيانات معدل نبض القلب قبل إصدار التنبيه، ويمكن تفعيلها عبر تطبيق Apple Health على الآيفون.

وتتوفر هذه الميزة على الإصدارات التالية:

- ساعة آبل Watch Series 9 وما بعدها

- ساعة آبل Watch Ultra 2 وما بعدها

توسع تنبيهات ارتفاع ضغط الدم على ساغة آبل واتش

توسع ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم

كما أصبحت تنبيهات انقطاع التنفس أثناء النوم متوفرة في كولومبيا، بعد إطلاقها لأول مرة ضمن watchOS 11،
تعتمد الميزة على مستشعر الحركة لمراقبة الاضطرابات المرتبطة بأنماط التنفس، وتعمل كذلك بعد جمع بيانات لمدة 30 يوما.

دعم أوسع لميزات السمع في AirPods

وسعت آبل أيضا ميزات اختبار السمع وتحويل AirPods إلى أجهزة مساعدة للسمع لتشمل البحرين وكوستاريكا وباراجواي

كما أصبحت ميزة Hearing Aid مع تنشيط Conversation Boost تلقائيا متاحة في عدد كبير من الدول الأوروبية، منها
المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، بولندا، سويسرا، فنلندا، النرويج، أيرلندا، الدنمارك، وغيرها.

ميزات السمع هذه تعمل على AirPods Pro 2 وAirPods Pro 3، وتتيح إجراء اختبارات سمع بترددات مختلفة، تليها إمكانية تفعيل تحسين السمع عند الحاجة، إضافة إلى ميزة تقليل الأصوات العالية لحماية الأذن.

آبل apple watch ارتفاع ضغط الدم

