فن وثقافة

ظهور لافت لمي عمر ومحمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا محمود

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد سامي بإطلالة رومانسيه برفقة زوجته مي عمر من فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج الدرامي قبل أن يعود ويتراجع بعد شهور عن القرار.

قالت مي عمر، في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي "محمد بقاله سنين كتير بيشتغل وتعب لما عمل مسلسلين 30 حلقة في رمضان الماضي، وهما إش إش وسيد الناس، وكنت حاسة  انه مش هيستمر في قراره بالحصول على هدنة فنية لأن عنده طاقة وموهبة كبيرة".

وقالت الفنانة مي عمر إنها تحب العمل مع زوجها المخرج محمد سامي. وأضافت : "بحب أشتغل مع جوزي محمد سامي ومش عارفة هو بيحب ولا لأ.. في بداية جوازنا اتصورت معاه بتمثال أوسكار بلاستيك وبنحلم نوصل للعالمية".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

