مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج

تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج الدرامي قبل أن يعود ويتراجع بعد شهور عن القرار.

قالت مي عمر، في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي "محمد بقاله سنين كتير بيشتغل وتعب لما عمل مسلسلين 30 حلقة في رمضان الماضي، وهما إش إش وسيد الناس، وكنت حاسة انه مش هيستمر في قراره بالحصول على هدنة فنية لأن عنده طاقة وموهبة كبيرة".

وقالت الفنانة مي عمر إنها تحب العمل مع زوجها المخرج محمد سامي. وأضافت : "بحب أشتغل مع جوزي محمد سامي ومش عارفة هو بيحب ولا لأ.. في بداية جوازنا اتصورت معاه بتمثال أوسكار بلاستيك وبنحلم نوصل للعالمية".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.