بحب نيللي كريم و التمثيل حلمي من الطفولة .. أبرز تصريحات مي عمر بمهرجان البحر الأحمر

كشفت الفنانة مي عمر عن طريقة تعاملها مع الانتقادات التي تتعرض لها عبر السوشيال ميديا، كما تحدثت عن بداية حبها للتمثيل وعلقت على قرار زوجها محمد سامي باعتزال الإخراج، وجاء ذلك خلال جلستها الحوارية، في ميدان الثقافة بمدينة جدة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تصريحات مي عمر في جلستها الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وقالت مي عمر : "عارفة إني عايزة أمثل من وأنا صغيرة .. التمثيل حلمي من الطفولة .. ولما دخلت الجامعة كان صعب على أهلي أقولهم عايزة أدرس تمثيل .. بحكم إننا في مجتمع عربي .. ممكن يوافقوا تمثل بس إنك تدرس تمثيل يرفضوا .. وبيطلبوا تدرس حاجة تانية .. فاخترت أدرس إعلام حاجة قريبة من الفن".

أنا شخص خجول جدًا

وأكملت مي : “لما درست إعلام واشتغلت في الأول كمنتجة ده فادني في شغلي .. وأنا شخص خجول جدًا .. وده كان سؤال عندي .. إزاي أنا كده وأكتر حاجة حابة أعملها عكس ده ؟".

انتقادات السوشيال ميديا لا تؤثر بى نهائيًا

أما عن الانتقادات، قالت مي عمر : “انتقادات السوشيال ميديا لا تؤثر بى نهائيًا .. فهى غير حقيقية ووراءها دوافع أخرى .. والمصداقية فيها صفر .. ولكني استفيد فقط من بعض النقاد المحترمين مثل الناقد طارق الشناوي .. ولكن هناك نقاد لا يحبوننى أو يرفضون فكرة ثنائيتي مع محمد سامي .. وبالتالى أي عمل أقدمه مع سامي لا يحظى باهتمامهم”.

يهمني رأي جمهوري الحقيقي

وأكملت مي : “ما يهمني هو رأى جمهوري الحقيقي وأهلي وأصدقائي والناس في الشارع .. وفي بداياتي كنت أستمتع لكل الآراء .. وكان أي تعليق صغير يؤثر بى جدًا”.

الفنان الناجح دائمًا هناك من يحاربه

وأضافت مي عمر : “إذا كان الفنان مؤثرًا وصاحب أعمال ناجحة .. فهناك دائمًا من يحاربه .. والمطلوب منه أن يكون قويًا ويتجاوز كل الآراء السلبية التى تهدف إلى رجوعه خطوة للوراء”.

تعليق مي عمر عن إعلان زوجها الاعتزال

أما عن إعلان زوجها المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج، فردت مي : “سامي عندما قدم مسلسلين كبيرين هما سيد الناس وإش إش .. قرر أخذ استراحة لإعادة شحن طاقته وتحقيق طموحاته فى أمور أخرى يحبها .. وكنت واثقة أنه لن يستطيع الابتعاد عن الإخراج .. فهو فنان موهوب بطبعه .. وما إن يبتعد عن الفن حتى تعوده موهبته إليه .. وهذا ما حدث بالفعل”.

أتمنى تقديم جزء ثان من إش إش

أيضًا تطرقت مي عمر للحديث عن مسلسلها إش إش، قائلة : “ماكنتش متوقعة تريند يا صقر .. وأتمنى تقديم جزء ثان منه”.

أتمنى أشتغل مع نيللي كريم

وعن البطولات الجماعية، أكملت مي : “البطولة الجماعية بحبها جدًا .. وفي ثنائيات هايلة اليومين دول زي أحمد السقا وأحمد فهمي وكريم عبدالعزيز وأحمد عز .. وأتمنى أشتغل مع نيللي كريم".

وشهدت الجلسة الحوارية للفنانة مي عمر في مهرجان البحر الأحمر، حضور زوجها المخرج محمد سامي وشقيقته الفنانة ريم سامي والفنانة بسنت شوقي والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة السابق.