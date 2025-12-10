قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
اقتصاد

الإسكان: دفع معدلات العمل للانتهاء من خط انحدار صرف صحي في مدينة بدر

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

استقبل المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والنواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية للمرافق، وذلك خلال جولته التفقدية، لمتابعة مستجدات الأعمال بموقع تنفيذ خط انحدار صرف صحي قطر (١٦٠٠) مم ضمن مشروع مرافق المرحله الثانية لمدينة حدائق العاصمة، 

وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم معاينة نقطة ربط خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم الجاري تنفيذه مع غرفة الإستقبال الخاصة بالعدايه النفقيه لشبكه الصرف الصحي المنفذه بمعرفة جهاز مدينه بدر، لمنطقه سكن العاملين بالعاصمه الاداريه بمدينه بدر،

وأوضح أن خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم، يقوم بنقل مياه الصرف الصحي للمرحله الثانيه والثالثه من منطقة سكن العاملين بالعاصمه الاداريه بمدينة بدر، حيث يبدأ الخط من نقطه الربط مع غرفه الاستقبال الخاصه بالعدايه النفقيه وصولا إلي محطه رفع صرف صحي رقم (٢) جنوب المدينة، موضحًا أن طول الخط يبلغ (١٨٠٠) متر تقريبا، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع حوالى (٤٨%)، وجاري العمل علي قدم وساق لنهو كافه الاعمال بالخط،

ووجه المهندس أحمد العربي، الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها، وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمدينة حدائق العاصمة.

المجتمعات العمرانية الصرف الصحي صرف صحي

