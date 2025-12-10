الإسكان: دفع معدلات العمل للانتهاء من خط انحدار صرف صحي في مدينة بدر

استقبل المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والنواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية للمرافق، وذلك خلال جولته التفقدية، لمتابعة مستجدات الأعمال بموقع تنفيذ خط انحدار صرف صحي قطر (١٦٠٠) مم ضمن مشروع مرافق المرحله الثانية لمدينة حدائق العاصمة،

وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم معاينة نقطة ربط خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم الجاري تنفيذه مع غرفة الإستقبال الخاصة بالعدايه النفقيه لشبكه الصرف الصحي المنفذه بمعرفة جهاز مدينه بدر، لمنطقه سكن العاملين بالعاصمه الاداريه بمدينه بدر،

وأوضح أن خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم، يقوم بنقل مياه الصرف الصحي للمرحله الثانيه والثالثه من منطقة سكن العاملين بالعاصمه الاداريه بمدينة بدر، حيث يبدأ الخط من نقطه الربط مع غرفه الاستقبال الخاصه بالعدايه النفقيه وصولا إلي محطه رفع صرف صحي رقم (٢) جنوب المدينة، موضحًا أن طول الخط يبلغ (١٨٠٠) متر تقريبا، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع حوالى (٤٨%)، وجاري العمل علي قدم وساق لنهو كافه الاعمال بالخط،

ووجه المهندس أحمد العربي، الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها، وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمدينة حدائق العاصمة.