العاشر من رمضان تبدأ مرحلة جديدة نحو مدن ذكية بتحويل شبكات الاتصالات إلى فايبر

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تحسين جودة البنية الرقمية داخل المدن الجديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل مدينة العاشر من رمضان خطواتها نحو التحول الرقمي الشامل وتطبيق تقنيات المدن الذكية.

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وفدًا من شركة «هواوي»، الشركة المنفذة لمشروع تطوير شبكة الاتصالات بالمدينة، والذي يتضمن استبدال شبكات النحاس القديمة بشبكات ألياف ضوئية (فايبر) لضمان سرعات أعلى واستقرار أكبر في خدمات الإنترنت والاتصالات.

ويهدف المشروع إلى:

رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات بما يتوافق مع المعايير العالمية،

دعم منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية داخل المدينةو

تحسين جودة الخدمة للمواطنين وتقليل الأعطال الناتجة عن الشبكات التقليدية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الحفر ومد كابلات الفايبر ونقاط الربط الرئيسية، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق إجراءات السلامة والحفاظ على المرافق القائمة.

ويأتي هذا التطوير في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات داخل المدينة وتهيئتها لاستيعاب التوسع العمراني والصناعي المتزايد، بما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر المدن الصناعية في مصر وأكثرها جذبًا للاستثمار.