موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
العاشر من رمضان تبدأ مرحلة جديدة نحو مدن ذكية بتحويل شبكات الاتصالات إلى فايبر

آية الجارحي

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تحسين جودة البنية الرقمية داخل المدن الجديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل مدينة العاشر من رمضان خطواتها نحو التحول الرقمي الشامل وتطبيق تقنيات المدن الذكية.

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وفدًا من شركة «هواوي»، الشركة المنفذة لمشروع تطوير شبكة الاتصالات بالمدينة، والذي يتضمن استبدال شبكات النحاس القديمة بشبكات ألياف ضوئية (فايبر) لضمان سرعات أعلى واستقرار أكبر في خدمات الإنترنت والاتصالات.

ويهدف المشروع إلى:

رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات بما يتوافق مع المعايير العالمية،

دعم منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية داخل المدينةو

تحسين جودة الخدمة للمواطنين وتقليل الأعطال الناتجة عن الشبكات التقليدية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الحفر ومد كابلات الفايبر ونقاط الربط الرئيسية، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق إجراءات السلامة والحفاظ على المرافق القائمة.

ويأتي هذا التطوير في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات داخل المدينة وتهيئتها لاستيعاب التوسع العمراني والصناعي المتزايد، بما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر المدن الصناعية في مصر وأكثرها جذبًا للاستثمار.

