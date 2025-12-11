بتكوين تتراجع دون 90 ألف دولار مع تجدد مخاوف أرباح الذكاء الاصطناعي

تراجعت العملات المشفّرة بقوة خلال تعاملات اليوم /الخميس/ حيث هبطت بيتكوين مجددًا دون عتبة 90 ألف دولار في إشارة جديدة على اضطراب معنويات السوق، بعدما أثارت المخاوف المتعلقة بضعف أرباح الذكاء الاصطناعي ضغوطًا على أسهم التكنولوجيا.



وجاءت موجة القلق بعدما أعلنت شركة الحوسبة السحابية الأميركية أوراكل عن توقعات للأرباح والإيرادات جاءت دون التقديرات، إلى جانب تحذير الإدارة من ارتفاع النفقات—في إشارة إلى أن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تتحول إلى أرباح بالسرعة التي كان المستثمرون يأملونها.



وتراجع سعر بتكوين بنسبة 2.5% إلى نحو 90,056 دولارًا، بينما هبطت إيثر 4.3% إلى 3,196 دولارًا، لتفقد مكاسب اليومين الماضيين، مواصلة الاتجاه الضعيف الذي بدأ مساء الأربعاء عقب خفض مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.



وفي سياق متصل، خفّض ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر بتكوين بنهاية 2025، من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار فقط.



وقال محللون اقتصاديون "نعتقد أن موجة شراء بتكوين من جانب شركات الخزينة الرقمية قد انتهت… وبالتالي نتوقع أن يأتي الارتفاع المستقبلي في السعر من مصدر واحد فقط—وهو تدفقات الشراء عبر صناديق ETF."