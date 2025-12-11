قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص»|صور
بعد إضافة الكشري.. أطباق عربية تتحول لأيقونة عالمية على قائمة اليونسكو
بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج
تعرف على أهم المراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج
أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور
من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
أخبار العالم

بتكوين تتراجع دون 90 ألف دولار مع تجدد مخاوف أرباح الذكاء الاصطناعي

أ ش أ

تراجعت العملات المشفّرة بقوة خلال تعاملات اليوم /الخميس/ حيث هبطت بيتكوين مجددًا دون عتبة 90 ألف دولار في إشارة جديدة على اضطراب معنويات السوق، بعدما أثارت المخاوف المتعلقة بضعف أرباح الذكاء الاصطناعي ضغوطًا على أسهم التكنولوجيا.


وجاءت موجة القلق بعدما أعلنت شركة الحوسبة السحابية الأميركية أوراكل عن توقعات للأرباح والإيرادات جاءت دون التقديرات، إلى جانب تحذير الإدارة من ارتفاع النفقات—في إشارة إلى أن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تتحول إلى أرباح بالسرعة التي كان المستثمرون يأملونها.


وتراجع سعر بتكوين بنسبة 2.5% إلى نحو 90,056 دولارًا، بينما هبطت إيثر 4.3% إلى 3,196 دولارًا، لتفقد مكاسب اليومين الماضيين، مواصلة الاتجاه الضعيف الذي بدأ مساء الأربعاء عقب خفض مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.


وفي سياق متصل، خفّض ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر بتكوين بنهاية 2025، من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار فقط.


وقال محللون اقتصاديون "نعتقد أن موجة شراء بتكوين من جانب شركات الخزينة الرقمية قد انتهت… وبالتالي نتوقع أن يأتي الارتفاع المستقبلي في السعر من مصدر واحد فقط—وهو تدفقات الشراء عبر صناديق ETF."

تراجعت العملات المشفّرة بقوة هبطت بيتكوين اضطراب معنويات السوق ضعف أرباح الذكاء الاصطناعي أسهم التكنولوجيا

تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
