وضع منظومة جديدة لضبط عمل عربات الحنطور ورفع كفاءة الخدمات السياحية بأسوان

عقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً مع نقابة وممثلى أصحاب وسائقى عربات الحنطور، تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك بهدف إرساء منظومة انضباطية متكاملة تضمن الظهور المشرف أمام الأفواج والوفود السياحية الزائرة لعروس المشاتى، وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية.

وأكد نائب المحافظ أن هذا الاجتماع يأتى ضمن خطة شاملة يقودها محافظ أسوان لتحسين مستوى الخدمات السياحية وتنظيم حركة النقل البطيء، حيث تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب عربات الحنطور للالتزام التام بالضوابط المنظمة لآلية الوقوف أمام المراسى السياحية، ومنع أى تجاوزات أو وقوف عشوائى قد يخل بالمظهر العام.

ولفت إلى أنه تم التشديد بضرورة المحافظة على النظافة العامة عبر الالتزام بتركيب "البامبرز" الخاص بالأحصنة، وعدم إلقاء بقايا الأطعمة فى الشوارع والميادين، بما يساهم فى الحد من المظاهر السلبية.

عربات الحنطور

وقال عمرو لاشين إنه تم الاتفاق معهم أيضاً على إنهاء إجراءات التراخيص وتجديد الرخص القديمة لجميع العربات والسائقين من خلال الوحدة المحلية وإدارة النقل البطيء، على أن يتم تطبيق منظومة عقوبات تدريجية فى حال مخالفة التعليمات، تبدأ بحجز العربة لمدة أسبوع وغرامة مالية قدرها 500 جنيه للمخالفة الأولى، وتصل إلى الحجز لمدة شهر وغرامة 1000 جنيه عند تكرار المخالفة، على أن يتم مصادرة العربة نهائياً فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وأوضح أن إدارة النقل البطيء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع نقابة أصحاب عربات الحنطور ستتولى المتابعة اليومية لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان الالتزام بها بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الصورة السياحية داخل المحافظة.