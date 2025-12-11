قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
إعادة بين 4 مرشحين بإيتاي البارود بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب
قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا
محافظات

وضع منظومة جديدة لضبط عمل عربات الحنطور ورفع كفاءة الخدمات السياحية بأسوان

محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً مع نقابة وممثلى أصحاب وسائقى عربات الحنطور، تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك بهدف إرساء منظومة انضباطية متكاملة تضمن الظهور المشرف أمام الأفواج والوفود السياحية الزائرة لعروس المشاتى، وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية.

وأكد نائب المحافظ أن هذا الاجتماع يأتى ضمن خطة شاملة يقودها محافظ أسوان لتحسين مستوى الخدمات السياحية وتنظيم حركة النقل البطيء، حيث تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب عربات الحنطور للالتزام التام بالضوابط المنظمة لآلية الوقوف أمام المراسى السياحية، ومنع أى تجاوزات أو وقوف عشوائى قد يخل بالمظهر العام.

ولفت إلى أنه تم التشديد بضرورة المحافظة على النظافة العامة عبر الالتزام بتركيب "البامبرز" الخاص بالأحصنة، وعدم إلقاء بقايا الأطعمة فى الشوارع والميادين، بما يساهم فى الحد من المظاهر السلبية.

عربات الحنطور

وقال عمرو لاشين إنه تم الاتفاق معهم أيضاً على إنهاء إجراءات التراخيص وتجديد الرخص القديمة لجميع العربات والسائقين من خلال الوحدة المحلية وإدارة النقل البطيء، على أن يتم تطبيق منظومة عقوبات تدريجية فى حال مخالفة التعليمات، تبدأ بحجز العربة لمدة أسبوع وغرامة مالية قدرها 500 جنيه للمخالفة الأولى، وتصل إلى الحجز لمدة شهر وغرامة 1000 جنيه عند تكرار المخالفة، على أن يتم مصادرة العربة نهائياً فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وأوضح أن إدارة النقل البطيء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع نقابة أصحاب عربات الحنطور ستتولى المتابعة اليومية لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان الالتزام بها بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الصورة السياحية داخل المحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تسليم العقود

وجهوا الشكر للرئيس السيسي.. تسليم 405 عقود عمل لذوي همم

الراحل محمد عبدالواحد

أسرة صدى البلد تنعى الكاتب الصحفي محمد عبدالواحد سكرتير تحرير الأخبار

مركز المعلومات

معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

