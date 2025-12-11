قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هلع واعتقالات وارتباك داخل صفوف الجولاني بعد تسريب هذه المعلومات.. فيديو
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
محافظ سوهاج: الإقبال مرتفع جدا ولم يتم رصد أي شكاوى في الانتخابات

محمد شحتة

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إنه لم ترصد أي مخالفات في انتخابات مجلس النواب في الدائرة الوحيدة التي ألغيت بحكم محكمة ويتنافس فيها عشرين مرشح على مقعدين.

وأضاف سراج، في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن الأمور تسير في اليوم الأول على ما يرام واليوم الثاني كذلك تتم العملية التصويتية بكل انتظام.

وأشار إلى أنه سيتم عملية الفرز بحضور وكلاء المرشحين ولن تغلق أي لجنة طالما هناك ناخبين للتصويت داخل اللجان.

وأوضح أن الإقبال على التصويت من الناخبين مرتفع جدا، ورغم القبلية والعصبية في سوهاج إلا أننا نؤكد لهم أن العملية ليست صراع وإنما منافسة للوصول إلى كرسى البرلمان بإرادة الناخبين وكان الجميع متفهم لوجهة النظر.

محافظ سوهاج الانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب سوهاج

أونروا

أونروا : الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية نتيجة المنخفضات الجوية

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

