محافظ سوهاج: الإقبال مرتفع جدا ولم يتم رصد أي شكاوى في الانتخابات

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إنه لم ترصد أي مخالفات في انتخابات مجلس النواب في الدائرة الوحيدة التي ألغيت بحكم محكمة ويتنافس فيها عشرين مرشح على مقعدين.

وأضاف سراج، في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن الأمور تسير في اليوم الأول على ما يرام واليوم الثاني كذلك تتم العملية التصويتية بكل انتظام.

وأشار إلى أنه سيتم عملية الفرز بحضور وكلاء المرشحين ولن تغلق أي لجنة طالما هناك ناخبين للتصويت داخل اللجان.

وأوضح أن الإقبال على التصويت من الناخبين مرتفع جدا، ورغم القبلية والعصبية في سوهاج إلا أننا نؤكد لهم أن العملية ليست صراع وإنما منافسة للوصول إلى كرسى البرلمان بإرادة الناخبين وكان الجميع متفهم لوجهة النظر.