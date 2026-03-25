منشور صادم من الغندور يُثير التكهنات: بتجيب نجوم بفلوس كثيرة تخليها لعيبة عادية

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :فرق كبير انك تجيب لاعيبة عادية بفلوس قليلة تخليها نجوم او تجيب نجوم بفلوس كثيرة تخليها لاعيبة عادية.

علي الجانب الاخر كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن الوجهة المحتملة للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر، وذلك بعد اعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت 9 سنوات داخل قلعة أنفيلد.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "هذا الموسم الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول و هيكون هناك اختيارات بين الدوري السعودي و الأمريكي".