من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ظلام محسوب ينقذ الأرواح.. لماذا تُطفأ أنوار الطائرة في أخطر لحظات الرحلة؟

خفوت الضوء فى الطائرة
أمينة الدسوقي

يستغرب كثير من الركاب خفوت أضواء مقصورة الطائرة قبيل الإقلاع والهبوط، ويظنون أن الهدف هو تهيئة أجواء هادئة أو مساعدة الركاب على الاسترخاء لكن الحقيقة أن هذا الإجراء البسيط يحمل خلفه فلسفة سلامة دقيقة، تهدف إلى حماية الأرواح في حال وقوع أي طارئ خلال أكثر مراحل الرحلة خطورة.

إجراء قياسي تحكمه قواعد السلامة لا الراحة

يؤكد خبراء الطيران أن خفض الإضاءة داخل المقصورة ليس له علاقة بتوفير الطاقة أو راحة الركاب، بل هو إجراء قياسي تطبقه جميع شركات الطيران حول العالم ضمن بروتوكولات السلامة الصارمة.

فمرحلتا الإقلاع والهبوط تُعدان الأكثر خطورة في أي رحلة جوية، إذ تقع نسبة كبيرة من الحوادث خلالهما وفي حال حدوث طارئ، يكون على طاقم الطائرة إخلاء جميع الركاب خلال نحو 90 ثانية فقط، وهو تحدي زمني بالغ الحساسية.

تهيئة العين للظلام تفصيلة حاسمة وقت الطوارئ

يوضح الكاتب والمحلل المتخصص في صناعة الطيران لوك بوديل أن خفوت الأضواء يسمح لأعين الركاب بالتكيف المسبق مع الإضاءة المنخفضة، ما يسهل عليهم رؤية علامات وممرات الطوارئ بوضوح إذا انقطعت الكهرباء فجأة.

وتشير الدراسات إلى أن العين البشرية تحتاج إلى وقت للتأقلم مع الظلام، إذ يبدأ التكيف السريع خلال أول خمس إلى عشر دقائق، بينما قد يستغرق التكيف الكامل قرابة 30 دقيقة هذا التكيف المسبق قد يصنع الفارق بين الارتباك وسرعة الاستجابة.

تجنب “العمى المفاجئ”

عند انقطاع الكهرباء
من جانبه، يشرح الطيار والمؤلف باتريك سميث في كتابه Cockpit Confidential أن خفض الإضاءة يمنع ما يُعرف بـ"العمى المفاجئ"، الذي قد يصيب الركاب إذا انطفأت الأنوار فجأة وهم في بيئة مضاءة بقوة.

 كما يساعدهم على رؤية المسارات الإرشادية المضيئة والشعور بالاتجاه الصحيح داخل المقصورة.

لماذا يُطلب رفع ستائر النوافذ؟

لا يقتصر الأمر على الإضاءة فقط، إذ يطلب طاقم الضيافة من الركاب رفع ستائر النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط، خاصة في الرحلات النهارية.

والهدف من ذلك تمكين الطاقم من مراقبة الوضع خارج الطائرة بصريا، ما يسمح بالكشف المبكر عن أي حريق أو عطل ميكانيكي أو حتى اصطدام بالطيور.

الإضاءة الذكية عندما تخدم الراحة والسلامة معا

في الرحلات الليلية الطويلة، قد يُستخدم خفوت الإضاءة لأغراض الراحة، حيث تعتمد الطائرات الحديثة أنظمة إضاءة ذكية تُحاكي شروق وغروب الشمس لتقليل إرهاق الركاب.

دروس من حوادث حقيقية

تظهر الوقائع أن الالتزام بهذه الإجراءات قد ينقذ الأرواح ففي حادثة رحلة Air Busan 391، جرى إخلاء الطائرة بالكامل بعد اندلاع حريق أثناء التوجه للمدرج دون تسجيل أي وفيات، بفضل سرعة استجابة الطاقم والتزام الركاب بالتعليمات.

في المقابل، كشفت مأساة رحلة Aeroflot 1492 كيف يمكن للتأخير في الإخلاء، ومحاولة بعض الركاب جمع أمتعتهم، أن يؤدي إلى نتائج كارثية بعد اندلاع حريق في مؤخرة الطائرة عقب هبوط صعب.

تفاصيل صغيرة فارق كبير في النجاة

يؤكد خبراء الطيران أن إجراءات تبدو بسيطة مثل خفوت الإضاءة ورفع الستائر، إلى جانب التدريب المستمر لطاقم الطائرة على الإخلاء السريع، تمثل عناصر حاسمة في منظومة السلامة الجوية فهي تفاصيل دقيقة، لكنها قد تكون الفاصل بين الفوضى والنجاة في اللحظات الحرجة.

ففي عالم الطيران، لا يُترك شيء للصدفة حتى الظلام، يكون أحيانا وسيلة للحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جهود جامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة تعلن تطبيق نظام العمل أونلاين

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

المزيد