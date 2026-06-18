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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق النوابغ يطلق تحدي الابتكار الرقمي 2026 بالتعاون مع معهد إعداد القادة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، النسخة الأولى من تحدي الابتكار الرقمي 2026.

وأكد د. تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن إطلاق المسابقة يأتي في إطار جهود الصندوق لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتمكينهم من تطوير حلول رقمية مبتكرة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واعدة، بما يعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف حمودة أن المسابقة تمثل منصة لاكتشاف المواهب الابتكارية واحتضانها، من خلال توفير الدعم والإرشاد اللازمين لتطوير الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو، بما يعزز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، ويدعم إعداد جيل من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار د. كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى أن المسابقة تمثل فرصة متميزة لتمكين الطلاب من توظيف معارفهم وقدراتهم الإبداعية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الواقعية، مؤكدًا حرص المعهد على دعم الأنشطة التي تنمي مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح د.أحمد نظير، مدير المسابقة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة "تحدي الابتكار الرقمي 2026" تستهدف تشجيع المشاركين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، تشمل الصحة الرقمية، والتعليم الذكي، والسياحة والتراث، والصناعة والتصنيع، والبيئة والاستدامة، والإدارة الحكومية الذكية، والزراعة الذكية، والنقل والمواصلات، والمال والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتتجاوز قيمة الجوائز والدعم المقدم ضمن المسابقة 300 ألف جنيه، إلى جانب حزمة متكاملة من خدمات الاحتضان والإرشاد والتدريب، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على تمويل أولي بقيمة 100 ألف جنيه وفرصة احتضان في حاضنة أعمال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 75 ألف جنيه مع جلسات إرشاد واحتضان، ويحصل المركز الثالث على 50 ألف جنيه وبرامج تدريبية متقدمة وفرصة احتضان. كما تُمنح جوائز للمراكز التالية بقيمة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى شهادات تقدير وتغطية إعلامية للمشروعات المتميزة.

كما تتضمن المسابقة جائزتين خاصتين بقيمة 20 ألف جنيه لكل منهما؛ الأولى لأفضل تصميم للمشروع من حيث تجربة المستخدم والهوية البصرية، والثانية لأفضل مشروع من حيث الأثر المجتمعي، وذلك في إطار تشجيع الحلول المبتكرة ذات القيمة المضافة والأثر التنموي المستدام.

ويستمر استقبال الأفكار والمشروعات المشاركة في المسابقة حتى 3 أغسطس 2026، على أن يتم إعلان القائمة القصيرة للمشروعات المتأهلة في 17 أغسطس 2026، فيما تُعقد التصفيات النهائية ويُعلن عن المشروعات الفائزة في 3 سبتمبر 2026. 

كما أن التقديم مفتوج لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف أنواعها (الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية)، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا، بما يضمن إتاحة الفرصة لأوسع شريحة من المبتكرين للمشاركة وعرض أفكارهم الإبداعية.

ويمكن التسجيل في المسابقة من خلال الرابط المخصص للتقديم http://submission.isf.gov.eg أو عبر الموقع الإلكتروني لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ www.isf.gov.eg  مع ضرورة إتمام عملية التسجيل باستخدام جهاز لابتوب أو حاسوب شخصي (PC) لضمان سهولة ودقة إدخال البيانات واستكمال جميع خطوات التقديم بالشكل الأمثل.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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