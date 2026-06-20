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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من فرساي إلى سويسرا.. كواليس توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني

ترامب و ماكرون
ترامب و ماكرون
فرناس حفظي

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس غير معتادة رافقت الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع شخصياً على الوثيقة خلال مأدبة عشاء أقيمت في قصر فرساي بفرنسا، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.

وبحسب التقارير، جاء القرار بشكل مفاجئ، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى البحث عن وسيلة لطباعة نسخة ورقية من الاتفاق داخل القصر التاريخي، قبل أن يوقع ترامب الوثيقة، فيما قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالتوقيع عليها من الجانب الإيراني.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بتوقيع الاتفاق في سويسرا بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلا أن التطورات السياسية والأمنية أدت إلى تغيير الترتيبات.

وفي أعقاب التوقيع، انتقل التركيز إلى الجولة التالية من المحادثات الفنية المقرر عقدها في منتجع بورغنستوك السويسري، غير أن الاجتماع الذي كان مقرراً الجمعة تأجل في اللحظات الأخيرة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

ورغم التأجيل، أكدت مصادر مطلعة أن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالملف النووي والعقوبات وآليات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا.

الولايات المتحدة إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصر فرساي

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