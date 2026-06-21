ميريام فارس تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام .. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميريام فارس



تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً مكوناً من قطعتين وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الروز المطرز.

ولم تبالغ ميريام فارس في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ميريام فارس بخصلات شعرها الكيرلي، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.