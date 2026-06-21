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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة: بعض محلات التسالي تضيف مواد لتحسين الشكل بطريقة غير منضبطة

تسالي
تسالي
محمود محسن

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا في مستشفى جامعة القاهرة، أن التعامل مع المواد الغذائية في الأسواق ومحلات التسالي يحتاج إلى وعي رقابي واستهلاكي في الوقت نفسه، مشددة على ضرورة أن يشغل المواطن جميع حواسه عند شراء الغذاء، من حيث الشكل والرائحة ومصدر المنتج.

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الممارسات غير المنضبطة في أماكن غير مرخصة قد تتضمن غشًا غذائيًا عبر إضافة مواد لتحسين الشكل والطعم مثل التلوين أو التلميع، بهدف إعطاء المنتجات مظهرًا طازجًا وجاذبًا للمستهلك.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، أن بعض المواد مثل ثاني أكسيد التيتانيوم قد تُستخدم في الصناعات الغذائية والتجميلية بنسب محددة ومصرح بها وفقًا للمعايير، مع ضرورة الالتزام بالشفافية وكتابة المكونات على المنتجات، إلا أن الخطورة تكمن في تجاوز النسب المسموح بها أو استخدامها خارج الإطار القانوني.

زيادة الجرعات 

وأشارت نهلة عبد الوهاب، إلى أنه تم ضبط حالات تداول لمنتجات غير صالحة للاستهلاك مثل عصائر منتهية الصلاحية لدى بائعين جائلين، وهو ما يعكس أهمية الرقابة على الأسواق، مؤكدة أن بعض المواد المضافة قد تُستخدم أيضًا في تحسين رائحة وطعم المكسرات مثل اللب، لكنها شددت على أن المشكلة الحقيقية تظهر عند زيادة الجرعات أو غياب الرقابة على المصدر.

نهلة عبد الوهاب البكتيريا المواد الغذائية الأسواق التسالي

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