المالية تطلق أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية.. التفاصيل مع رجب محروس

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية في مصر، قائلا إن المنظومة هي منظومة متكاملة، ولا تقتصر على الضريبة العقارية فقط، بل تشمل أيضًا ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن وزارة المالية تعمل على تحويل جميع الإجراءات في الجهات الإيرادية، سواء مصلحة الضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية، إلى منظومة رقمية متكاملة تشمل كل الإجراءات التي كانت تتم يدويًا، حيث تمت ميكنتها بالكامل، بدءًا من تقديم الإقرار وحتى سداد الضريبة المستحقة.

وتابع: "الإقرار يتضمن عدد الوحدات السكنية ومواقعها ومساحاتها وقيمتها، والمنظومة الإلكترونية ليست سوى محاكاة للإجراءات التي كانت تتم يدويًا؛ فكما كان الإقرار الورقي يتضمن جميع الوحدات المملوكة للمكلف، سواء كانت متعددة داخل العقار نفسه أو موزعة على عدة عقارات، فإن الإقرار الإلكتروني سيتضمن جميع هذه البيانات أيضًا في نموذج واحد، بحيث يتم تحديد الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون".