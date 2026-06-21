مصر أمام نيوزيلندا في المونديال خلال ساعات.. فكيف استعد حسام حسن؟

قال محمد مهدي، موفد قناة القاهرة الإخبارية من فانكوفر، إن المنتخب المصري لكرة القدم أنهى مرانه الختامي أمس استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، وسط حالة كبيرة من التفاؤل والثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني.

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ثقة كبيرة داخل صفوف المنتخب بإمكانية تحقيق الفوز على نيوزيلندا والعبور إلى دور الـ32 من كأس العالم، وستكون هذه فرصة تاريخية للمنتخب المصري، إذ سيكون أول فوز له في كأس العالم، وأول تأهل إلى دور الـ32 في تاريخه.

أوضح أن هناك حالة من التفاؤل والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، وبعد نهاية المران، عقد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين، حيث تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد ممكن وإسعاد الشعب المصري وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، رغم صعوبتها.

أشار إلى أن ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، الذي سيستضيف المباراة، يتسع لنحو 52 ألف متفرج، ومن المتوقع حضور أكثر من 40 ألف مشجع يرتدون قمصان منتخب مصر ويقدمون دعماً كبيرًا للفريق.

وأكد أن الكابتن حسام حسن استقر بدرجة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، والذي سيكون قريبًا من التشكيل الذي واجه بلجيكا في الجولة الأولى.