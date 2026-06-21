عمرو أديب: مصر بأكملها تترقب مواجهة نيوزيلندا.. ومحمد صلاح على موعد مع التألق

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الشارع المصري يعيش حالة من الترقب قبل مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب نيوزيلندا، المقرر إقامتها في الرابعة فجر غدٍ الإثنين، معربًا عن أمله في أن يقدم الفراعنة أداءً استثنائيًا يليق بتطلعات الجماهير.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن قلبي "يقطر قلقًا" قبل انطلاق المباراة، لكنه يشعر في الوقت نفسه بتفاؤل كبير، و"النهاردة قلبي يحدثني بشيء إيجابي عن النجم المصري محمد صلاح، وأتوقع أن يقدم شيئًا مميزًا خلال اللقاء".

وتابع أن الفارق الأبرز بين المنتخبين يتمثل في الموهبة والإمكانات الفنية التي يمتلكها لاعبو المنتخب المصري، مشيدًا بقدرات كل من إمام عاشور ومصطفى شوبير.

وأكد أن منتخب مصر يمتلك أدوات هجومية قادرة على صناعة الفارق.

صافرة النهاية

وأشار إلى أن الجماهير المصرية تترقب هذه المواجهة بشغف كبير، متمنيًا أن يحقق المنتخب نتيجة إيجابية، وأن تتبدد كل مخاوفه وهواجسه مع صافرة النهاية.