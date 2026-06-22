الديهي لـ رضا عبد العال: لماذا تهاجم المنتخب الوطني؟.. ورد مفاجئ من الأخير

رد الكابتن رضا عبد العال، على سؤال الإعلامي نشأت الديهي عندما سأله ما إذا كان يهاجم المنتخب الوطني، بعد مباراته الأولى أمام بلجيكا في كأس العالم 2026.



وقال "عبد العال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، "أنا زعلت أننا مكسبناش الماتش الأول لأن الماتش كان سهل".

كان مفيهوش غلطة



وأضاف: "صحيح اسم بلجيكا كبير ولكن مش هتلاقي المساحات دي في المباريات المقبلة، وبعدين هل أنا هاجمت لاعيب بعينه، وفيه لجان بتهاجم مصر أنا مش بهاجم والله وممكن يكون زلة لسان".



وتابع: "أنا اتكلمت في حاجات علشان منقعش فيها في المباراة القادمة، الشوط الأول كان مفيهوش غلطة وأنا انتقدت حتة علشان متحصلش تاني في المستقبل لما يكون محمد صلاح موجود في الملعب في أي وقت يخلصلك المباراة حتى لو مكنش في مستواه ممكن في أي وقت يخلصلك المباراة بجون".