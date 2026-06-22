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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: فوز المنتخب اليوم يقربنا من التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نيوزيلاندا سيمنح المنتخب الوطني أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال علاء نبيل، خلال تصريحاته لبرنامج "ستاد العاصمة" المذاع عبر قناة ON E، إن حصد النقاط الثلاث سيقرب الفراعنة بشكل كبير من صدارة المجموعة ويعزز فرصهم في العبور إلى الدور المقبل.

وأضاف أن الجماهير بدأت تشعر بوجود فريق يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب، إلى جانب وجود فكر فني وتنظيمي انعكس على أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما منح الجماهير قدرًا أكبر من الثقة والتفاؤل بشأن مشوار الفراعنة في البطولة.

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