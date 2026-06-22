مدحت شلبي يمازح عصام الشوالي: والنبي بلاش احنا يا حبيبي

نشر الإعلامي مدحت شلبي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدث خلاله عن دور المعلق الرياضي في المباريات.

وقال شلبي في حديثه: “طبعا أنا عارف كويس أوي إن المعلق لا له دخل بالتشكيل ولا بالتغيير ولا بالخطة ولا بقراءة المنافس، الراجل بيعلق لا أكثر ولا أقل”.

وأضاف في إطار من الدعابة: “لكن الملاحظ إن الكابتن الكبير عصام الشوالي مع المنتخبات العربية لما علق لتونس في ماتش قدام السويد خسروا 5، وماتش قدام اليابان خسروا 4، وعلق للعراق قدام النرويج وخسروا 4، وعلق للسعودية قدام إسبانيا وخسروا 4”.

وتابع شلبي مازحًا: “أنا والله مش قصدي أي حاجة خالص، لكن من باب تغيير العتبة لا أكثر ولا أقل… بلاش احنا والنبي يا كابتن عصام ربنا يخليك يا حبيبي”.