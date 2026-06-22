قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان
ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق
الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
لن نخذل الجماهير.. كواليس حديث حسام حسن لإشعال انتفاضة مصر أمام نيوزيلندا بين الشوطين
شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو
انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة
رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم
حل مشكلة العدادات الكودية.. برلماني يعلن مفاجأة سارة
بعد اعتراض 59 مسيرة.. روسيا تعلن إعادة فتح مطارات موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حل مشكلة العدادات الكودية.. برلماني يعلن مفاجأة سارة

العدادات الكودية
العدادات الكودية
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة من عدد من المواطنين بسب عدادات الكهرباء الكودية، والجميع يسأل عن موعد الانتهاء من هذه الأزمة، وهل هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركًا برلمانيًا خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.

أرشيفية
العدادات الكودية

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن من بين المشكلات التي يعاني منها المواطنون وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل.

وأشار إلى أنه سيتم حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب بالأسعار العادية، وأنه لن يتم تغيير العداد بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص به فقط، لأن عملية المحاسبة بالنظام الجديد لا تتطلب استبدال العداد.

العداد الكهربائي
العدادات الكودية

وأضاف أن حل الأزمة سيتم على مراحل، حيث سيتم أولًا معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح عليها. كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند يسمى «المكلفة»، وهو مستند يثبت أن المبنى قديم.

وتابع النائب محمود سامي أن أزمة الـ4.6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة، بل تتضمن أكثر من أربع مشكلات متداخلة، ويتم العمل حاليًا على تفكيك هذه المشكلات وحلها بشكل تدريجي.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من حل الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيستقبل ثلاثة وزراء لمناقشة المشكلات الخاصة بالعدادات الكودية والعمل على إنهائها.

دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة المشكلات المرتبطة بملف العدادات، مؤكدًا أن المواطن البسيط يجب أن يكون في مقدمة الاهتمامات عند اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تمس حياته اليومية.

وقال بكري إن هناك حالة من القلق والغضب بين المواطنين بسبب بعض الإجراءات التي يتم تطبيقها في عدد من الملفات الخدمية، مطالبًا المسؤولين بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين لمعرفة حجم المعاناة التي يواجهونها.

اسمعوا الناس.. بلاش تسمعوا نفسكم
وأكد بكري أن نجاح أي قرار يرتبط بمدى تفاعله مع احتياجات المواطنين، مضيفًا: "اسمعوا الناس واسمعونا.. بلاش تسمعوا نفسكم بس"، في إشارة إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم بشكل مباشر.

وأوضح أن المواطن يشعر بالضغوط الاقتصادية وتزايد الأعباء المعيشية، وهو ما يتطلب مراعاة ظروفه عند تطبيق أي إجراءات جديدة.

تدخل رئيس الوزراء
وأشار بكري إلى أن المواطنين ينتظرون تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات تسهم في حل المشكلات العالقة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف أن الشارع المصري لديه أمل في وجود حلول عملية تستجيب للمطالب المشروعة للمواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الخدمات.

المواطن متمسك ببلده رغم الضغوط
وشدد بكري على أن المواطنين يدركون حجم المشروعات والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويقدرون جهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة. لكنه أكد في الوقت ذاته أن المواطنين يواجهون تحديات يومية وضغوطًا معيشية تحتاج إلى حلول سريعة، قائلًا إن الناس "متمسكة ببلدها وعارفة القيادة السياسية بتبني البلد إزاي، لكن الناس تعبانة ومحتاجة حد يسمعها ويحس بيها".

دعوة لمراعاة البعد الاجتماعي
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن حماية المواطن البسيط ومراعاة البعد الاجتماعي يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من أي قرار أو إجراء تنفيذي، مشددًا على أن الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم هو الطريق الأمثل للحفاظ على حالة الاستقرار والثقة بين الدولة والمواطن.

مجلس النواب النواب العدادات الكودية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر لقضاء الحاجة المستجاب.. أفضل الأدعية لفك الكرب في جوف الليل

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

ترشيحاتنا

موظف

للموظفين ..احذر هذه الحالات تتسبب في وقف ترقيتك

الحبس

احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون

مجلس الشيوخ

برلماني: إطلاق صناديق استثمارية جديدة وإنشاء منصة للمصانع المتعثرة خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد