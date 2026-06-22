ماذا يحدث لجسم ابنك عند تجاهل وجبة الفطار؟

يحذر خبراء التغذية من عادة شائعة لدى بعض الأسر، وهي تجاهل وجبة الإفطار للأطفال والاعتقاد بأنها غير ضرورية أو يمكن تعويضها لاحقًا خلال اليوم، مؤكدين أن الإفطار يعد من أهم الوجبات اليومية خاصة في مراحل النمو.

ويؤكد دكتور محمد زهران، استشاري التغذية العلاجية، أن جسم الطفل بعد ساعات النوم الطويلة يكون في حالة استهلاك لمخزون الطاقة، ما يجعله في حاجة ضرورية لوجبة صباحية متكاملة تساعده على بدء يومه بنشاط وتركيز.

انخفاض الطاقة والتعب السريع

يشير الخبراء إلى أن الطفل الذي لا يتناول الإفطار بانتظام يكون أكثر عرضة للشعور بالخمول والتعب، مع ضعف القدرة على بذل مجهود بدني أو ذهني خلال اليوم الدراسي.

تراجع التركيز والتحصيل الدراسي

يؤثر نقص الجلوكوز في الدم بشكل مباشر على وظائف المخ، ما يؤدي إلى ضعف الانتباه وصعوبة الفهم والاستيعاب داخل الفصل.

اضطراب المزاج وزيادة العصبية

قد يسبب تجاهل الإفطار انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو ما ينعكس على سلوك الطفل في صورة عصبية زائدة وتقلبات مزاجية.

الإفراط في تناول الطعام لاحقًا

يميل بعض الأطفال لتعويض الجوع بتناول كميات أكبر من الطعام خلال اليوم، وغالبًا ما تكون أطعمة غير صحية غنية بالسكريات والدهون.

ضعف الأداء البدني والرياضي

الطفل الذي يذهب إلى المدرسة أو التمرين دون فطور مناسب يعاني من ضعف في النشاط والتحمل، ما يؤثر على أدائه الرياضي.

نقص العناصر الغذائية الأساسية

الإفطار يمثل فرصة مهمة لتزويد الجسم بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الضرورية للنمو الصحي.

على المدى الطويل.. ضعف المناعة

استمرار العادات الغذائية غير الصحية قد يضعف جهاز المناعة، ويجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

كيف نشجع الطفل على تناول الإفطار؟

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

تخصيص وقت كافٍ قبل المدرسة للإفطار

تقديم وجبات بسيطة وسريعة يحبها الطفل

مشاركة الأسرة في تناول الإفطار

تنويع الأطعمة لضمان قبول الطفل لها

أمثلة لفطور صحي للأطفال

بيض + عيش بلدي + خضار

جبنة قريش + توست + فاكهة

شوفان باللبن + موز

فول + عيش بلدي + خضار

زبادي + فاكهة + شوفان

ويؤكد الخبراء أن وجبة الإفطار ليست مجرد عادة غذائية، بل عنصر أساسي لبداية يوم صحي يساعد الطفل على تحسين التركيز والنمو والأداء العام.