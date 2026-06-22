شعبة الكرتون ترسم خريطة إنقاذ الصناعة.. تدريب العمالة والطاقة الشمسية وتقنين غير المرخص على الطاولة



عقدت شعبة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أول اجتماعاتها بعد التأسيس، برئاسة المهندس علاء السقطي، حيث ناقشت عدداً من الملفات والتحديات التي تواجه القطاع، وانتهت إلى مجموعة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تنشيط وتوسيع صناعة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الحيوية المؤثرة في جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد أعضاء الشعبة أهمية تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تلعبه صناعة الكرتون المضلع في منظومة التعبئة والتغليف، ودعم الصادرات المصرية، والحفاظ على جودة المنتجات أثناء التداول والنقل.



منصة تفاعلية



وافقت الشعبة على دراسة إنشاء منصة تفاعلية موحدة للمصانع المتخصصة في صناعة الكرتون المضلع، بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين المصانع العاملة بالقطاع، مع التأكيد على الالتزام بآليات السوق الحر وعدم التدخل في عمليات العرض والطلب أو تسعير المنتجات.



تدريب العمالة



كما قررت الشعبة إعداد خطة عمل متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، في ظل ما وصفه الأعضاء بأزمة حقيقية تواجه الصناعة نتيجة نقص العمالة المدربة وعزوف الشباب عن العمل بالمصانع واتجاههم إلى الأنشطة الخدمية مثل التوك توك وخدمات التوصيل، على حساب الوظائف الإنتاجية والصناعية.



تقنين المصانع



وفي إطار دعم الاقتصاد الرسمي، ناقشت الشعبة آليات المساهمة في تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة المنتشرة ببعض المحافظات والمناطق العشوائية، مؤكدة أن خروج هذه المصانع عن المنظومة الرسمية يخلق منافسة غير متكافئة مع المصانع الملتزمة، خاصة في ظل استفادة بعض المنشآت غير المرخصة من المرافق بصورة غير قانونية وعدم تحملها أعباء التأمينات والضرائب.



الطاقة الشمسية



كما وافق الأعضاء على دراسة التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات المصانع من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل.





وشملت قرارات الاجتماع إعداد ميثاق شرف لأعضاء الشعبة بهدف تعزيز الممارسات المهنية السليمة ودعم التعاون بين الشركات العاملة بالقطاع.



غياب البيانات



واستعرض أعضاء الشعبة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها غياب قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بحجم الصناعة واستثماراتها وطاقاتها الإنتاجية، بما يحد من قدرة القطاع على التخطيط واتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة.



ارتفاع التكاليف



وأشار الأعضاء إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالتزامن مع التقلبات الحادة في أسعار الخامات عالمياً، مؤكدين أن بعض الخامات تشهد تغيرات متكررة قد تتجاوز مرة واحدة أسبوعياً، وهو ما يضع المصانع أمام ضغوط مالية كبيرة، خاصة مع امتداد عقود التوريد إلى ثلاثة أشهر.



أزمة الدشت



كما ناقش الاجتماع أزمة ورق الدشت، باعتباره أحد أهم خامات صناعة الورق، نتيجة سيطرة بعض الأطراف التجارية على عمليات التجميع والتداول، وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، مما أدى إلى منافسة حادة بين المصانع.



وطالب أعضاء الشعبة بدراسة آليات جديدة لتنظيم توريد ورق الدشت إلى مصانع الورق، بما يضمن إعادة ضخه في الدورة الصناعية وتعزيز إعادة التدوير ودعم صناعة الورق والكرتون.



مستحقات العملاء



كما ناقش الاجتماع تنامي ظاهرة تأخر بعض العملاء في سداد مستحقات مصانع الكرتون المضلع، مطالبين بدراسة إمكانية تبادل بيانات العملاء المتعثرين بين المصانع للحد من المماطلة وتكرار التعاملات غير المنتظمة.



فصل النشاط



ودعا الأعضاء إلى فصل نشاط تجميع ورق الدشت والكرتون المستعمل عن نشاط جمع القمامة، وعدم تحميل العاملين بهذا النشاط الرسوم المقررة لهيئات النظافة والتجميل، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة إعادة التدوير.



هيئة المكتب



وفي ختام الاجتماع، تمت الموافقة على تشكيل هيئة المكتب الإداري الجديدة، والتي تضم إبراهيم شكري الزنوكي، والمهندس مصطفى عبد السلام، والمهندس تامر أحمد محمد، ووليد محمد، لدعم أعمال الشعبة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ خطتها التطويرية.