محمد صلاح ينضم لقائمة الأفارقة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم

واصل قائد منتخب مصر محمد صلاح كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم بعدما ساهم في فوز الفراعنة على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2026.

ونجح صلاح في تسجيل هدف خلال اللقاء ليواصل تعزيز أرقامه المميزة بقميص المنتخب الوطني في البطولة العالمية ويؤكد دوره المؤثر في مشوار الفراعنة بالمونديال.

وبفضل مساهماته التهديفية خلال مشاركاته في كأس العالم انضم محمد صلاح إلى قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مساهمة في الأهداف بتاريخ البطولة بعدما وصل إلى 5 مساهمات تهديفية بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين ليعادل رقم النجم التونسي وهبي الخزري.

ويتصدر الغاني أسامواه جيان القائمة برصيد 9 مساهمات تهديفية بعدما سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة بينما يأتي الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا في المركز الثاني برصيد 6 مساهمات تهديفية سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

أما المركز الثالث فيتقاسمه النجم التونسي وهبي الخزري وقائد منتخب مصر محمد صلاح بعدما سجل كل منهما 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين ليصبح صلاح على بعد مساهمة تهديفية واحدة فقط من معادلة رقم روجيه ميلا و4 مساهمات من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم أسامواه جيان.

ويعيش قائد الفراعنة فترة مميزة في البطولة الحالية بعدما قاد منتخب مصر لتحقيق تعادل مهم أمام بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا ليضع المنتخب الوطني على أعتاب التأهل إلى الدور التالي قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإيراني.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه خلال المباريات المقبلة من أجل قيادة منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي جديد وفي الوقت نفسه التقدم أكثر في قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة تأثيرا في تاريخ كأس العالم.