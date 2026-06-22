فانس : نريد آلية تضمن مساعدة الأموال للإيرانيين وليس تمويل الإرهاب

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تريد وضع آلية تضمن أن الأموال ستساعد الإيرانيين ولن تمول "الإرهاب"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أجرت "محادثات سريعة موجزة" مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات التي عقدت في سويسرا، لكنها أكدت أن المفاوضات حول هذا الموضوع لم تبدأ بعد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي:"كان من بين النقاط التي أثارها الوفد الأمريكي عرض مواقفه بشأن القضية النووية".