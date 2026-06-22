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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
ناصر السيد

قدّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة ومركز أبحاث لبناني، يوم الاثنين، قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان جراء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله بنحو 1.38 مليار دولار.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع للحكومة اللبنانية، أن "11,095 مبنى دُمّر تدميراً كاملاً، ما أثّر على 17,891 وحدة سكنية، بينما لحقت أضرار جزئية بـ 2,242 مبنى، وأضرار طفيفة بـ 9,311 مبنى"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقارن التقييم صوراً التقطتها الأقمار الصناعية في أواخر أبريل ، أي بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب، بصور التقطت في أكتوبر 2025. 

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون عن ترحيبه بأية مساعدة من شأنها المساهمة في إنهاء الحرب، مؤكدًا التمسك بسيادة لبنان ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وقال عون - أمام وفد من رابطة الروم الكاثوليك - "إن لبنان يرحب بالدعم والمساندة، ولكن نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية؛ لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا"، مشددًا على أن القرار الوطني يبقى بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف "أن الدولة هي الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين"، قائلًا "إن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين"، منوهًا بأن العمل مستمر من أجل بناء هذه الدولة وتعزيز حضورها ودورها، بما يحقق الاستقرار .

كارثة بمليارات الدولارات جنوب لبنان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسرائيل وحزب الله دمار جنوب لبنان

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